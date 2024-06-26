Чи є шанс на зиму з "мінімальними відключеннями світла": що кажуть у Держенергонагляді

Наразі Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії. Однак глава Держенергонагляду вважає, що поточний стан енергетики не може бути орієнтиром для зими.

Очільник Держенергонагляду Руслан Слободян вважає, що українцям не варто робити висновки щодо наступної зими, дивлячись на сьогоднішню ситуацію в енергосистемі, оскільки у цілодобовому режимі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

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Чи можна вже сказати, що буде зі світлом взимку

Усе залежатиме від того, скільки генерації вдасться відремонтувати до початку зими. І, що надважливо, наскільки зможемо захистити об’єкти критичної інфраструктури системами протиповітряної оборони,

– зазначив Слободян.

За його словами, якщо вдасться реалізувати все заплановане, а також посилити захист протиповітряної оборони, наша держава пройде зиму з мінімально можливими відключеннями.

. Під час ракетної атаки 22 червня російські військові вкотре били по енергооб'єктах . Так, ворог бив по енергетиці у Львівській і Запорізькій областях. На жаль, в Запорізькій області внаслідок цинічних дій російських загарбників є не лише руйнування, а й загиблі фахівці.

Зазначимо, що у Міненерго нещодавно повідомили, що восени ситуація з енергосистемою в Україні може покращитися. Проте, як вказала заступниця міністра енергетики, це можливо лише у випадку, якщо не буде нових пошкоджень.

Наразі багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонт, відновлення – їх мають закінчити у літній період.