Тренд буде на покращення: за яких умов чекати на менші відключення світла

В серпні очікується збільшення генерації електроенергії. За відсутності російських обстрілів і спад спеки, можна очікувати на зменшення тривалості відключень.

Про ситуацію в енергосистемі розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, одним з важливих факторів впливу є погода, яка змінює споживання на 15-20%.

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Тривалість відключень може зменшитись

Днями енергетики достроково закінчили ремонт атомного енергоблоку, що сприятиме збільшенню генерації електроенергії.

Перше що маємо зробити – винести за дужки обстріли. Друге – ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій. В серпні буде більше генерації, ніж, наприклад, у липні,

– пояснив Кудрицький.

Голова "Укренерго" додав, що велику роль також грає спека і те, чи буде вона спадати. Спека впливає як на споживання, так і на імпорт з Європи, адже наразі там також є проблеми з нестачею електроенергії. Зокрема декілька тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах.

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У нас є різні сценарії. Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення,

– підсумував Володимир Кудрицький.

До слова, неділя 21 липня знову пройде за графіками погодинних відключень. В "Укренерго" повідомили, що вони діятимуть протягом усієї доби.