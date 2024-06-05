Найближчим часом суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії не буде, – Укренерго

Останнім часом ситуація в українській енергосистемі ускладнилася. Через це суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей поки що очікувати не варто.

Ситуація з електроенергією цього тижня залишатиметься складною, однак на вихідних споживання вже традиційно впаде. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Ситуація в енергосистемі погіршилася

Причиною погіршення ситуації в українській енергосистемі є наслідки останньої масованої ракетної атаки. Також вплинуло зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління. Вагомим фактором залишаються ремонти на атомних електростанціях.

Саме через це суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.

Ці ліміти визначаються від наявної генеруючої потужності. Тобто, скільки у нас електроенергії, умовно кажучи, може виробитись й імпортуватися, стільки ми й розподіляєм між областями,

– пояснив Кудрицький.

Зміна лімітів можлива тільки у разі суттєвого відновлення пошкоджених енергоблоків або якщо споживання суттєво знижується.

Поки що ні того, ні того не очікується. Тому ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це сталий тренд. Тому на вихідних буде трохи легше,

– додав голова правління "Укренерго".

Була найскладніша ситуація з відключеннями світла за кілька останніх днів

Інформацію про те, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Внаслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему в Україні виник значний дефіцит в енергетиці. 4 червня в Україні застосовували аварійні відключення світла у 7 областях, а споживання перевищило ліміти.

Директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців через складну ситуацію в енергосистемі України. Він розповів, що 5 червня обмеження будуть діяти впродовж усього дня. Коваленко зазначив, що у разі чергового перевищення лімітів будуть застосовуватися екстрені відключення.