Закликаю готуватися, – Кім прогнозує "поганий сценарій" щодо світла на Миколаївщині
- Віталій Кім попередив про можливе погіршення ситуації з електропостачанням на Миколаївщині.
- Він закликав місцеві громади готуватися до складного сценарію, включаючи заявки на генератори для веж зв'язку.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ситуація з електропостачанням погіршиться. Він порадив жителям Миколаївщини заздалегідь підготуватися.
Відповідний допис Кім опублікував у соціальній мережі Threads.
Про що попередив Кім?
Віталій Кім пояснив, що прогноз щодо електропостачання поганий і закликав жителів готуватися до складного сценарію.
Він також зазначив, що перекриття доріг не покращить ситуацію.
А ось заявки на отримання генераторів від громад для веж зв'язку допоможуть! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію!
– йдеться в дописі.
За його словами, місцева влада також готується до можливих ускладнень.
Нагадаємо, зранку 23 січня в деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії. Зокрема, це стосується Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Чернівецької області. Екстрені відключення запрацювали також для Дніпропетровщини та Одещини.
Аварійні відключення вводили й на Полтавщині та Черкащині, але потім їх скасували.
Яка зараз ситуація зі світлом?
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко озвучила, що найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у столиці, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Наразі над відновленням світла безперервно працює понад 160 ремонтних бригад.
На тлі надзвичайної ситуації в енергетиці Міністерство внутрішніх справ підготувало рекомендації для українців. Зокрема, громадянам радять заздалегідь підготувати базові запаси, яких вистачить на кілька днів.
Особливу увагу слід приділити валізі першої необхідності, у якій мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, засоби особистої гігієни та необхідна кількість готівки.