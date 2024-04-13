Є чотири фактори: у ДТЕК розповіли, за яких умов влітку вимикатимуть світло

За певних умов влітку по Україні можливе запровадження графіків погодинних відключень світла. Наразі є чотири фактори, що можуть на це повпливати.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Варто наголосити, що навантаження на енергомережу влітку збільшується – на це впливає спека і те, що люди починають вмикати кондиціонери.

Дивіться також Небезпечніша за "Кинджал" і знищила Трипільську ТЕС: чим загрожує нова російська ракета Х-69

Умови відключень

Дмитро Сахарук пояснив, що до відключень світла знову можуть вдатися, якщо не буде відновлена теплова генерація. Окрім цього, на фактором запровадження графіків може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.

Третім фактором виконавчий директор назвав те, що не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. Наостанок він зазначив, що відключення будуть, якщо не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.

Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом – це погодинними графіками відключення,

– акцентував Сахарук.

Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.

Проблеми з електроенергією

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 11 квітня було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Підприємство постачало електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. Також, у березні було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зауважила, що Україна може стикнутися з обмеженнями у постачанні електроенергії. Мова не про блекауту, а про періодичні відключення. Водночас Міненергетики вже має готові графіки – їх підготували ще перед початком опалювального сезону.