Чи справді взимку не буде світла по 18 – 20 годин: міністр енергетики дав відверту відповідь
Росіяни не полишають намірів спричинити в Україні блекаут, постійно атакуючи її енергооб'єкти. Очевидним є той факт, що взимку українцям доведеться жити в умовах дії графіків відключення світла.
Нещодавно експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук опублікував прогноз на зиму. Аналітик вважає, що за оптимістичного сценарію – світло вимикатимуть на 12 годин, а в песимістичному – до 20 годин на добу. Міністр енергетики Герман Галущенко висловився з цього приводу.
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Як вимикатимуть світло взимку
На Годині уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що прогнози щодо відключень світла взимку по 18 – 20 годин на добу не відповідають реальності.
З'явилося дуже багато експертів, які щодня там якісь вкидають: там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають... Усі ці оцінки, вони умовні і не мають нічого спільного з реальністю,
– наголосив міністр.
Він зазначив, що коли не буде російських ударів, які критично вплинуть на енергосистему, українцям вдасться пройти зиму – 2024 – 2025 років у "нормальному режимі".
Якщо вони (руйнівні атаки – 24 Канал) будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогоднішній день складно,
– визнав міністр.
До слова, міністр освіти розповів, як вчитимуться учні у разі блекауту.