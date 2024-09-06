Чи справді взимку не буде світла по 18 – 20 годин: міністр енергетики дав відверту відповідь

Росіяни не полишають намірів спричинити в Україні блекаут, постійно атакуючи її енергооб'єкти. Очевидним є той факт, що взимку українцям доведеться жити в умовах дії графіків відключення світла.

Нещодавно експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук опублікував прогноз на зиму. Аналітик вважає, що за оптимістичного сценарію – світло вимикатимуть на 12 годин, а в песимістичному – до 20 годин на добу. Міністр енергетики Герман Галущенко висловився з цього приводу.

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Як вимикатимуть світло взимку

На Годині уряду у Верховній Раді міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що прогнози щодо відключень світла взимку по 18 – 20 годин на добу не відповідають реальності.

З'явилося дуже багато експертів, які щодня там якісь вкидають: там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають... Усі ці оцінки, вони умовні і не мають нічого спільного з реальністю,

– наголосив міністр.

Він зазначив, що коли не буде російських ударів, які критично вплинуть на енергосистему, українцям вдасться пройти зиму – 2024 – 2025 років у "нормальному режимі".

Якщо вони (руйнівні атаки – 24 Канал) будуть, то, безумовно, передбачити вплив на систему таких ударів на сьогоднішній день складно,

– визнав міністр.

До слова, міністр освіти розповів, як вчитимуться учні у разі блекауту.