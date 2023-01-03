Як тепла погода допомогла енергетичній системі: експерт назвав позитивні фактори

З кінця грудня в Україні почалося сильне потепління. Тепла погода допомагає українським фахівцям налагодити роботу нашої енергетичної системи.

А саме в частині проведення ремонтів та відновлення обладнання енергосистеми. Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Як тепла погода допомагає енергосистемі

Директор Центру досліджень енергетики повідомив, що ремонт енергетичної системи триває цілодобово та не залежить від погоди. Втім, у теплу погоду він відбувається набагато простіше та швидше.

Так, здебільшого ремонт енергетичного обладнання відбувається просто неба, а зараз для роботи спеціалістів є комфортні та теплі умови.

Крім того, внаслідок "плюсової" температури знижуються витрати палива, вугілля та газу. Тож українці зможуть впевненіше себе відчувати щодо наступних місяців, які будуть непростими. Так, невдовзі нам можуть знадобитися усі наявні резерви.

Зараз ця погода дуже допомагає нам, зокрема економити паливо та зробити більшими наші резерви й водночас працювати над тим, щоб люди отримували електрику,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

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