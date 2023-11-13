Чи буде блекаут: як українські енергетичні компанії підготувались до зими

Україна цього року має кращу протиповітряну оборону, ніж минулої зими. Проте загальна потужність об'єднання енергетичної системи зменшилась через руйнування.

Так, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що Росія зруйнувала чи пошкодила майже 50% об'єктів генерації. За його словами, за такий короткий час відремонтувати все не вдалось.

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Як захищені енергетичні об'єкти

Нам потрібно не боятися зими, а готуватися до неї. Страх породжує негативні та неправильні речі. У цьому році в нас краща протиповітряна оборона, тому що нам у цьому допомогли партнери. Маємо більш посилений не тільки активний захист, а й пасивний,

– розповів Володимир Омельченко.

За його словами, над ключовими інфраструктурними енергетичними об'єктами:

побудували достатньо залізобетонних конструкцій;

в окремих випадках – навколо обладнання встановили мішки з піском й антидронові сітки.

Звісно ж це не захистить від прямого влучання ракети, проте таких випадків було лише 1 – 2%, а от від уламків ракет та дронів – це нормальний захист.

"На сьогодні ми краще підготовлені з точки зору активного і пасивного захисту, ніж торік. Україна отримала величезний досвід, як реагувати на такі обставини. Наші енергетики вже виробили певний алгоритм дій з розвантаження системи на період таких ударів", – заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Чи енергетичні компанії готові до зими

Володимир Омельченко запевнив, що майже всі енергетичні компанії зробили чимало роботи, тож входять у зимовий період підготовленими, наскільки це можливо. За його словами:

з 9 енергетичних блоків Енергоатому працюють 8, останній скоро теж увійде в роботу;

ДТЕК відремонтував всі 20 із запланованих блоків;

Укргідроенерго та Укренерго – виконали планову роботу;

"Нафтогаз" зробив запаси достатньої кількості природного газу, адже у сховищах – орієнтовно 6 мільярдів кубічних метрів. Цього вистачить, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період,

Проте він додав, що у державній компанії "Центренерго" все не так добре, як на приватних підприємствах. Адже "Центренерго" зробив менше ремонтів, їм бракує вугілля.

...Але керівниця компанії розповідає, що вони ці проблеми вирішують. Знову-таки, у зв'язку з дефіцитом вугілля, доводиться спалювати природний газ компанії "Нафтогаз", а він є значно дорожчим. Крім того, оплата за нього здійснюється не дуже добре. Це створює додаткові великі фінансові проблеми для "Нафтогазу",

– розповів директор енергетичних програм.

Чи будуть українцям вимикати світло

Володимир Омельченко розповів, що наша енергетика вже не має достатньо потужностей. Тому в зиму Україна входить з дефіцитом.

Торік профіцит був орієнтовно 30% потужностей, цього року в листопаді – покриваємо всі свої потреби. Проте загальна потужність об'єднання енергетичної системи зменшилась через руйнування чи пошкодження майже 50% об'єктів генерації. Їх за такий короткий час відремонтувати не вдалось.

Навіть якщо не буде попадання в енергетичну інфраструктуру, то все одно взимку під час морозів (нижче 5 – 7 градусів) очікуються в окремі години дефіцит потужностей до 2 гігават. Це означає, що будуть планові відключення. Для того, щоб їх мінімізувати, необхідно створити потрібну модель імпорту електричної енергії з України,

– заявив Омельченко.

Він уточнив, що Україна може десь 1,2 гігавата, приблизно 50% від прогнозованого дефіциту в пікові години взимку, покривати коштом імпорту.

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, щоб оптимізувати так звані прайс-кеп – граничні ціни на електроенергію. Це дозволить економічними стимулами імпортувати електрику та покривати прогнозований дефіцит потужності, щоб мінімізувати планові відключення.

Проте ухвалені прайс-кепи не є достатніми. Адже НКРЕКП не навчилося боротися ринковими інструментами з антимонопольними проявами.