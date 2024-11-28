У Дії нагадали, як знайти пункти незламності, якщо немає світла

Під час тривалих відключень світла важливо знати, де можна підзарядитися та поїсти гарячого. Дія нагадала, як скористатися мапою пунктів незламності без інтернету. Якщо маєте світло – варто скачати її уже зараз, щоб бути готовими до викликів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Дію. Зранку 28 листопада Росія атакувала українські енергооб'єкти, деякі міста поринули в темряву. Укренерго запровадило жорсткіші обмеження, ніж планувало.

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Як знайти пункт незламності поруч, якщо нема інтернету

Дія допоможе вибрати та прокласти шлях до пункту незламності чи укриття навіть без інтернету – для цього просто потрібно завантажити мапу Незламності,

– пишуть у Мінцифри.

Як знайти мапу незламності в Дії, якщо нема інтернету:

Авторизуйтеся в застосунку.

Унизу натисніть Сервіси → Незламність.

Натисніть "Далі" в нижній частині екрана вітання.

Надайте Дії доступ до геолокації – програма розпізнає найближчий регіон.

Натисніть на жовтий рухомий рядок угорі.

Завантажте мапу – у рухомому рядку має з'явитися напис, що карта міста чи області доступна офлайн.

В Мінцифри запевнили, що можна скористатися фільтром, щоб знайти пункт із потрібними зручностями, такими як пандус, доступ до інтернету, мобільний зв'язок чи генератор.

Як влаштована мапа пунктів незламності в Дії

Як скористатися мапою в Дії:

авторизуйтеся в застосунку;

натисніть Сервіси – Пункти незламності;

ознайомтеся з онбордом та натисніть "Далі";

перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації, Дія покаже пункти незламності в радіусі 1,5 кілометра (якщо ж не хочете ділитися розташуванням, можна знайти пункти за допомогою масштабування);

натисніть кнопку "Прокласти маршрут".

24 Канал теж скористався мапою.

Мапу пунктів незламності можна побачити одразу на головній сторінці застосунку / Скриншот 24 Каналу

Далі натискаємо на три крапки, щоб скачати карту.

Мапи деяких областей недоступні з міркувань безпеки.

Після скачування мапу так само можна наближувати, щоб проглянути конкретний пункт.

Інформація про пункти незламності в Дії на скачаній мапі / Скриншоти 24 Каналу

Важливо! В інстаграмі одна з користувачок зауважила, що на мапі немає інформації про найближчі підземні паркінги, підземні переходи, а вказані укриття в підвалах будинків або не доступні, або просто не існують. У Мінцифри відповіли: "Дія отримує інформацію про пункти незламності та укриття від органів місцевого самоврядування. Ви можете залишити відгук до локації, натиснувши "Оцінити" в детальній інформації про укриття. Ми передамо відгук, а місцева влада перевірить інформацію, щоб внести оновлення. Після цього інформація оновиться у застосунку".