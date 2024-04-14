Де є високий ризик вимкнень світла: в Укренерго назвали найбільш вразливі міста

З 22 березня окупанти знову інтенсивно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. На жаль, через атаки агресора високий ризик відключень світла.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький відповів, чи варто чекати блекаутів, і які міста України зараз є найвразливішими.

Важливо Ворог спланував усі удари: Галущенко сказав, яка мета атак Росії на енергетику

На межі можливостей енергосистеми

Посадовець зазначив, що ми будемо перебувати на межі можливостей енергосистеми, навіть з врахуванням імпорту.

Тому виключати нічого не можна,

– підкреслив Кудрицький.

Також наголосив, важливо розуміти, що зараз, наприклад, у Харкові, застосовуються певні графіки відключень. Зокрема, через те, що окупанти розбили місцеву генерацію й пошкодили мережі, якими доставлялася електроенергія в місто.

Так-от важливо, що ці графіки, це не є блекаути. Це є контрольовані оператором відключення, для того, щоб зберегти баланс між споживанням і виробництвом. Це не армагеддон, тому, що це контрольований процес,

– наголосив голова Укренерго.

Також Кудрицький розповів, які міста наразі є найуразливішими. Зокрема, назвав Харків, Одесу, Запоріжжя, Кривий Ріг.

На сьогодні в цих регіонах найбільш інтенсивними є обстріли об'єктів енергетики. Це не значить, що в інших регіонах їх не обстрілюють. Там просто близькості до лінії фронту, чи до місць розташування пуску ракет та "Шахедів",

– пояснив посадовець.

Додав, зважаючи на те, що багато генерацій розташовані саме в східній частині нашої країни, набагато важче буде передати туди енергопотужності.

"Це вдається, але це просто важче", – підсумував Кудрицький.

Зверніть увагу! В ОП повідомили, що окупанти використали нову тактику для ударів по енергетиці України. Зокрема, застосовують до 10 – 12 ракет одночасно.

Міністр Герман Галущенко наголосив, що з 22 березня Росія щодня б'є по енергосистемі України. Ворог спланував усі удари. Головна мета – знищити маневрову генерацію в нашій державі.