Відключення зв'язку на Херсонщині й Запоріжжі: Федоров пообіцяв все відновити

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував ймовірність відновлення зв'язку у Херсонській та Запорізькій областях. Жителі цих регіонів від 30 квітня залишилися без інтернету та мобільного зв'язку.

Перебої з мережею виникли через обрив волоконно-оптичних магістральних ліній та виведення з ладу обладнання українських операторів в цих регіонах. Це зробили російські загарбники.

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Федоров про відновлення зв'язку у Херсонській та Запорізьких областях

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що роботи над відновленням зв'язку вже ведуться. Він пообіцяв, що у цих областях зв'язок буде відновлено.

Більше інформації про відключення зв'язку у Херсонській та Запорізьких областях:

спершу у жителів цих регіонів були перебої зі зв'язком, а пізніше він зник зовсім

мережі немає у всіх операторів мобільного зв'язку;

у Держспецзв'язку заявили, що це чергова спроба ворога залишити українців без доступу до правдивої інформації про війну Росії в Україні;

ще одна ціль – поширення російської пропаганди, як безальтернативного джерела інформації.

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