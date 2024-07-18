В Укренерго розповіли, коли світло можуть вимикати менше

В Укренерго розповіли, що світло вимикатимуть менше протягом найближчих днів. Адже ситуація в енергосистемі почне поліпшуватись.

Радник прем'єр-міністра та член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко розповів, що графіки відключень світла були довшими через аномальну спеку останніми двома тижнями. Проте пояснив під час дискусії в "Медіацентр Україна – Укрінформ", що з суботи, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими, пише 24 Канал.

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Як вимикатимуть світло найближчим часом

Сьогодні – завтра (18 – 19 липня – 24 Канал) через зниження температури поступово почнеться зниження споживання електроенергії, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. Тому я очікую, що в суботу (мовиться про 20 липня – 24 Канал), відповідно, почнеться полегшення обмежень. З понеділка ця тенденція до зниження попиту (як реакція на зниження температури – 24 Канал) посилиться,

– розповів Юрій Бойко.

За його словами, українці далі житимуть з графіками обмеження світла, проте ситуація буде легшою, ніж протягом останніх двох тижнів.

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Щодо середньострокової перспективи, то член наглядової ради Укренерго пояснив, що відносно стабільна ситуація з енергопостачанням очікується в серпні – вересні та, можливо, в жовтні (якщо не буде значного зниження температури).