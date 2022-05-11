Відкрили "супермаркет": окупанти у Мелітополі продають вкрадені продукти та товари

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти відкрили російський супермаркет. Безліч товарів загарбники просто вкрали зі складу українського АТБ і тепер заробляють на їхньому продажі.

Про це 24 каналу повідомив журналіст із Запоріжжя. За його словами, місцеві мешканці почали звертати увагу на ситуацію з продовольством, яке з'являється у місцевих крамницях, а також його імпорт з території країни-агресорки.

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Продають вкрадені товари

Як розповів журналіст, до прикладу, у Мелітополі в колишньому АТБ окупанти відкрили російський супермаркет. Кореспондент наголосив, що новий магазин держави-агресорки просто цинічно привласнив продукцію, яку зберігали на складах АТБ та не встигли розпродати до приходу окупантів.

Люди бачать на полицях те, що зазвичай продавали в АТБ. Зокрема українська олія або наші крупи. Тепер це все окупанти перепродають, як своє. Тобто вкрали та продають. Звичайно, що совість їх з цього приводу зовсім не мучить,

– заявив журналіст.

Він також додав, що в новому російському супермаркеті продають товари з Білорусі. До прикладу, білоруський цукор там коштує 43 гривні за 1 кілограм. Тобто в 1,5 раза дорожче, ніж на території підконтрольній українській владі.

Вивозять українську продукцію

Крім того, журналіст зазначив, що окупанти продовжують грабувати у великих масштабах. Водночас Запорізька обласна військова адміністрація фіксує все, що вкрали росіяни.

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Так з міста Пологи зі сховищ заводу окупанти вкрали та вивезли в Росію насіння соняшника. Зафіксували й колону російських вантажівок, які були наповнені українським зерном та рухались в бік Криму.

Окупанти також вивозять ранні овочі, які вирощують на територіях Запоріжжя та Херсонщини. Везуть їх зазвичай у тимчасово окупований Крим. Там кримчани навіть радіють, що завдяки цьому впали ціни,

– зауважив журналіст.

Як додав журналіст, водночас в Україні ціни на овочі не знижуються саме через те, що їх продовжують масово вивозити російські окупанти.

Мародерство окупантів в Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники протиправно привласнили сільськогосподарську техніку на мільйони доларів. Зазначається, що загалом окупанти вкрали 27 одиниць сільськогосподарської техніки на суму близько 5 мільйонів доларів.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розграбували навіть дитячий садочок "Ластівка". За інформацією, лише нещодавно його відремонтували на 34,4 мільйона гривень.

Крім того, окупанти також зазіхнули на колекцію скіфського золота, яке зберігалося у краєзнавчому музеї Мелітополя. Зараз доля колекції невідома.

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