Відкрили "супермаркет": окупанти у Мелітополі продають вкрадені продукти та товари
У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, окупанти відкрили російський супермаркет. Безліч товарів загарбники просто вкрали зі складу українського АТБ і тепер заробляють на їхньому продажі.
Про це 24 каналу повідомив журналіст із Запоріжжя. За його словами, місцеві мешканці почали звертати увагу на ситуацію з продовольством, яке з'являється у місцевих крамницях, а також його імпорт з території країни-агресорки.
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Продають вкрадені товари
Як розповів журналіст, до прикладу, у Мелітополі в колишньому АТБ окупанти відкрили російський супермаркет. Кореспондент наголосив, що новий магазин держави-агресорки просто цинічно привласнив продукцію, яку зберігали на складах АТБ та не встигли розпродати до приходу окупантів.
Люди бачать на полицях те, що зазвичай продавали в АТБ. Зокрема українська олія або наші крупи. Тепер це все окупанти перепродають, як своє. Тобто вкрали та продають. Звичайно, що совість їх з цього приводу зовсім не мучить,
– заявив журналіст.
Він також додав, що в новому російському супермаркеті продають товари з Білорусі. До прикладу, білоруський цукор там коштує 43 гривні за 1 кілограм. Тобто в 1,5 раза дорожче, ніж на території підконтрольній українській владі.
Вивозять українську продукцію
Крім того, журналіст зазначив, що окупанти продовжують грабувати у великих масштабах. Водночас Запорізька обласна військова адміністрація фіксує все, що вкрали росіяни.
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Так з міста Пологи зі сховищ заводу окупанти вкрали та вивезли в Росію насіння соняшника. Зафіксували й колону російських вантажівок, які були наповнені українським зерном та рухались в бік Криму.
Окупанти також вивозять ранні овочі, які вирощують на територіях Запоріжжя та Херсонщини. Везуть їх зазвичай у тимчасово окупований Крим. Там кримчани навіть радіють, що завдяки цьому впали ціни,
– зауважив журналіст.
Як додав журналіст, водночас в Україні ціни на овочі не знижуються саме через те, що їх продовжують масово вивозити російські окупанти.
Мародерство окупантів в Мелітополі
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники протиправно привласнили сільськогосподарську техніку на мільйони доларів. Зазначається, що загалом окупанти вкрали 27 одиниць сільськогосподарської техніки на суму близько 5 мільйонів доларів.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти розграбували навіть дитячий садочок "Ластівка". За інформацією, лише нещодавно його відремонтували на 34,4 мільйона гривень.
- Крім того, окупанти також зазіхнули на колекцію скіфського золота, яке зберігалося у краєзнавчому музеї Мелітополя. Зараз доля колекції невідома.
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