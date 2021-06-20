Вікрили вогонь з настанням темряви: 7 років від боїв на МПП "Ізварине"

Міжнародний пункт пропуску "Ізварине", що на Луганщині, щодня пропускав громядян через кордон. Та 20 червня 2014 року з настанням темряви бойовики напали на укранських прикордонників.

7 років тому бойовики кілька намагалися захопити міжнародний пункт пропуску на Луганщині. Саме червень 2014 року змінив життя прикордонників та місцевих жителів.

До теми Гатили з кулеметів по цивільному населенню: в Авдіївці окупанти поранили місцевого

Бойовики кілька разів нападали на пункт пропуску

На початку червня 2014 року сепаратисти висунули ультиматум – щоб наші прикордонники залишили пункт пропуску до вечора.

Коли їхні вимоги не виконали, то вони намагались переманити на свою сторону правоохоронців.Це їм також не вдалось. Тоді 8 червня вони вперше обстріляли пункт пропуску "Ізварине". Українські прикордонники дали відсіч.

Події 20 червня 2014 року: хронологія

20 червня, після настання темряви, орієнтовно о 21 годині бойовики під'їхали до пункту пропуску на автомобілях та відкрили вогонь по складу прикордонного наряду.

Тоді українські охоронці кордону відразу в безпечні місця евакуювали цивільних осіб, які були на КПП "Ізварине".

Після цього прикордонники перемістились на завчасно підготовлені вогневі позиції та прийняли бій. Тоді ворог гатив з підствольних гранатометів, мінометів та гармат.

Правоохоронці до останнього набою вели бій, не відступаючи ні на крок. Та після довгого протистояння охоронці держрубежу змушені були під натиском противника відступити…,

– згадали прикордонники.

У ніч з 20 на 21 червня 2014 року прикордонники, знищивши техніку та озброєння, покинули пункт пропуску.

Як згадували у 2016 році, тоді бойовики поранили 5 українських прикордонників.

"Після цього "Ізварине" декілька разів було під контролем то нашої сторони, то терористів. Від 7 серпня 2014 там господарюють бойовики. Незабаром стали з'являтися повідомлення, що саме через нього проходять "гумконвої" з Росії", – розповіли в Держприкордонслужбі.

Війна на Донбасі: останні новини

19 червня бойовики обстріляли Авдіївку з великокаліберних кулеметів. Вогонь відкрили з околиці окупованого Каштанового. Постраждав цивільний.

Станом на 18 червня українська розвідка повідомила, що на кордоні з Україною досі чатують 94 тисячі російських військових.

Суд в Гаазі заслухав записи розмов, які фігуранти справи вели у день авіакатастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу