Відкрите вторгнення дуже дорого коштуватиме для Росії, – Волкер

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових та 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться вторгнутися, Київ має можливість зробити так, аби вона заплатила за свої дії дуже високу ціну.

Ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер наголосив: чим далі війська Росії рушать на Захід, тим дорожчу ціну заплатить Москва. Росія вже не зможе сховатися.

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До цього часу Росія намагалася сховатися за бойовиками, "зеленими чоловічками", гібридними операціями та кібератаками. Тепер відкрите вторгнення дорого коштуватиме для Росії,

– заявив Волкер.

Він також зауважив, що США мають розширювати свою допомогу ЗСУ.

Байден зідзвонився з Зеленським

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський зідзвонилися у неділю, 13 лютого.

Байден вкотре наголосив: Штати – віддані суверенітету та територіальній цілісності України. США спільно з союзниками та партнерами дадуть швидку й рішучу відповідь на будь-яку подальшу російську агресію проти України.

Зеленський під час розмови запевнив: Київ та інші міста – під захистом.

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