Відкритий до діалогу, – У Кремлі натякнули на готовність Путіна до розмови з Зеленським

Чіткої позиції Москви щодо контакту Володимира Путіна з Володимиром Зеленський досі немає. Однак російський президент начебто відкритий для діалогу.

Нову заяву щодо можливих перемовин президентів України та Росії зробив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

Попередня заява У Кремлі не готують зустріч Путіна та Зеленського

Путін нібито готовий до діалогу зі Зеленським

Речник Путіна зазначив, що у заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака "бувають контакти з керівництвом Офісу Президента України".

"І, як і раніше, немає чіткої ясності про можливий порядок денний таких контактів, тому що важко пов'язати питання двосторонніх російсько-українських відносин з проєктом "Північний потік-2", – наголосив Пєсков. А саме цього нібито хоче Зеленський. Натомість у Росії бідкаються, що не розуміють, якими мають бути рішення за підсумками можливої зустрічі політиків.

Однак, за словами Пєскова, глава Кремля відкритий для перемовин.

Президент Путін залишається відкритим для діалогу, і ми зацікавлені у діалозі,

– наголосив він.

Речник політика додав, що цей діалог має бути "зрозумілим, підготованим і орієнтованим на досягнення результатів". Проте чіткої визначеності щодо перемовин лідерів країн у Москви все ще немає.

Можлива зустріч Зеленського й Путіна: коротко

Розмови про зустріч Зеленського та Путіна ведуть вже давно. Першим зустрітись запропонував український президент ще у квітні 2021 року. Він казав зробити це у будь-якій точці Донбасу.

Путін тоді відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві. Але додав – про окуповані території та війну говорити не хоче.

Пізніше український лідер доручив керівнику ОП Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.

У вересні Москва стала поступово відхрещуватись від зустрічі. Їй не подобалася позиція Києва щодо мінських угод. Пєсков запевняв, нібито Путін був готовий до зустрічі, але ситуація з мінськими домовленостями призвела до "глухого кута".

До речі, про можливу зустріч Зеленського і Путіна: дивіться відео