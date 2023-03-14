"Ашан" відреагував на інформацію про розширення мережі в Росії
Джерело:Auchan Retail
Мережа "Ашан" заперечує інформацію про відкриття в Росії нових магазинів. Раніше про це писали іноземні ЗМІ.
В Auchan Retail оприлюднили офіційну заяву, де заперечили відкриття нових магазинів на території держави-агресорки.
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Позиція "Ашану"
У компанії стверджують, що не відкривають нових торговельних площ в Росії. Також запевняють, що не мають планів щодо подвоєння магазинів там.
Після публікації Reuters неправдивої інформації, яку підхопили кілька європейських ЗМІ, "Ашан" категорично заперечує факт відкриття нових магазинів у Росії,
– стверджують в компанії.
Додали, що такі повідомлення не зазначали у стратегічних планах "Ашан Росія" або Auchan Retail. Тому мережа назвала це фейком. Також зазначили, що Auchan Retail припинив усі інвестиції в свою російську "дочку" і дотримується умов поточного ембарго та санкцій.
Попередній скандал з "Ашаном"
- Журналісти випустили розслідування, у якому стверджували, що російський "Ашан" постачав товари для російських військових на територіях тимчасово окупованих областей України.
- Постачання видавали за "гуманітарну допомогу". Воно містило товари з "ашанівських" складів, так і з товарів, які збирали волонтери окупантів у магазинах "Ашан" в різних регіонах Росії.
- В офіційній відповіді від керівництва мережі виправдались, мовляв, що вище керівництво гіпермаркету не знало про постачання продуктів російській армії.