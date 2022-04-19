Відлік йде на дні: у Києві провели акцію-перформанс на підтримку Маріуполя – фоторепортаж

У Києві на Софійській площі небайдужі українці провели перформанс на підтримку Маріуполя. Під час заходу учасники акції закликали світову спільноту до активних дій, які допоможуть якнайшвидше деблокувати частково окуповане Росією місто.

Жінка, одягнута у біле простирадло та з червоним віночком на голові, уособлює Україну. Червоні відбитки рук на її вбрані є символом нелюдських знущань військових Росії, оскільки вони ґвалтують, катують та вбивають українців незалежно від віку та статі. У руках жінка тримає немовля – уособлення Маріуполя, повідомляє 24 канал.

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Згідно з задумом організаторів акції, поряд з "Україною" стоять чотири дівчини. Дві з них у чорному одязі грають роль західних політиків, які "глибоко стурбовані" подіями в України, проте активно не підтримують її. Тому очі дівчат закриті пов’язками.

У центрі Києва пройшла акція-перформанс на підтримку Маріуполя / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

На противагу ним – дві дівчини у білому вбранні – уособлення небайдужих українців, зокрема цивільних. Вони не хочуть мовчати про нелюдські умови життя в Маріуполі, але їхні роти закриті пов’язками. Їм не дають говорити.

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Відлік йде на дні, може й на години… Ми бачимо, що ви багато робите, але треба зробити ще більше для того, щоб наших людей врятувати в Маріуполі,

– звертається один з учасників перформансу Євгеній Сухарніков до представників української влади та світових політиків.

Учасники заходу просять лідерів світової спільноти допомогти Україні деблокувати Маріуполь / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Активісти просять лідерів прозахідних країн допомогти Києву деблокувати Маріуполь. Одна з організаторів Ганна Науменко розуміє, що зараз "недосяжна ціль" – звільнити частково окуповане Росією місто. Проте дівчина впевнена, що "всі деблокади будуть можливі", якщо світова спільнота почує "заклики меншості".

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