Що загрожує військовозобов'язаному в разі відмови від повістки
Джерело:Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець розповів, що у випадку відмови військовозобов'язаного від повістки мають скласти акт відмови. Документ має скласти уповноважений представник.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що у випадку, якщо людина не хоче їхати в ТЦК, то поліція має право на адміністративне затримання.
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Що буде, якщо відмовитись від повістки
У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт оголошують громадянину та подають керівнику ТЦК та СП,
– пояснив Лубінець.
Він додав, що у випадку відмови чоловіка пройти до ТЦК та СП, правоохоронець, що входить до складу групи оповіщення:
- проводить адміністративне затримання,
- доставляє громадянина до найближчого ТЦК та СП.
Уповноважений з прав людини пояснив, що це відбувається на підставі статей 261 та 262 кодексу України про адміністративні правопорушення.
Лубінець уточнив, як відбувається перевірка військово-облікових документів
Дмитро Лубінець додав, що для перевірки документів представник ТЦК та СП, поліцейський, або інша уповноважена особа, повинні:
- назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду,
- показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом з документом, що посвідчує особу.