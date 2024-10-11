Останнім часом у низці західних ЗМІ з'явилися публікації, що Україна нібито готова до територіальних поступок Росії. У МЗС виступили із різкою заявою.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на подібні повідомлення, наголосивши, що Україні потрібно гарантувати мир без торгівлі територіями.

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"Підбадьорення" російської агресії

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій спростувало маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності.

"Наголошуємо на неприйнятності таких поступок", – підкреслили у відомстві.

Також там зазначили, що подібні твердження лише надихають Росію та посилюють її надію на успіх агресії проти України. Окупанти отримують ще більше впевненості у тому, що їхні ультиматуми і шантаж працюють.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів,

– йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві нагадали, що Україна та її народ неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ. Зокрема, змогли вистояти на початку повномасштабного вторгнення, коли "скептики та удавані реалісти пророкували Україні загибель за лічені дні".

До слова, в Офісі президента прокоментували статтю у The Financial Times, що нібито Києву пропонують сильні гарантії безпеки в обмін на "мовчазну згоду", що частина її територій залишиться під час тимчасовою окупацією Росії.

Також у МЗС спростували повідомлення Financial Times про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорював територіальні компроміси під час візиту до США.