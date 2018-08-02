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Відмова Усика від звання Героя України – це… Ваша думка

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Усик не хоче звання Героя України
Усик не хоче звання Героя України

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик заявив, що йому не потрібно звання Героя України. Таку заяву він зробив на прес-конференції 1 серпня.

Нагадаємо, все розпочалося після того, як 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик. Українець став абсолютним чемпіоном світу і володарем чотирьох чемпіонських поясів (WBA, WBC, WBO, IBF). Після цього Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував президенту Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України. Ця ініціатива викликала шквал критики як у політикумі, так і в суспільстві, мовляв, героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

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"Герой – не потрібні мені ніякі зірки. Для свого народу і певної кількості людей моєї країни я і так є героєм, мені для цього не потрібні зірки, мені не потрібні для цього якісь регалії", – заявив український боксер.

До цього Усик піддався різкій критиці за те, що проводив чемпіонський поєдинок у Москві. Тож за нього довелося заступитися іншому українському чемпіону Василю Ломаченку.

А як ви ставитеся до того, що Усик відмовився від звання Героя України?

 

 

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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