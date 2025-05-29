Дві раціональні причини: чому Трамп намагається "потоваришувати" з Путіним

Володимир Зеленській на зустрічі з журналістами натякнув, що США хочуть налагоджувати відносини з Росією, тому вони не готові до серйозних кроків. На це Дональд Трамп має дві раціональні причини.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких, зазначивши, що президент США не бачить проблеми в самій Росії, а навпаки. Крім певних "планів на Владіміра Путіна", Трамп може спробувати побудувати союзницькі відносини ще з однією країною.

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Чому Трамп намагається "потоваришувати" з Путіним

Політолог зазначив, що існує безліч конспірологічних причин, чому Трамп хоче товаришувати з Путіним. Однак раціональних причин є дві:

Трамп побоюється, що внаслідок послаблення Росії посилиться Китай, тому сподівається, що країна-агресорка стане його союзником у протистоянні з Пекіном;

Трамп вважає, що Росія може допомогти розв'язати питання з Іраном, який хоче отримати збагачений уран для виготовлення ядерної зброї.

Трамп вважає, що Росія не є джерелом проблем, а навпаки може допомогти їх подолати. Трамп часто говорить про співпрацю економічну з Росією, про інвестиції. Однак це помилкові теза,

– наголосив він.

The New York Times нещодавно опублікували статтю про те, що Трамп може спробувати добитись "угоди століття". Мовиться про те, щоб розділити разом з Китаєм та Росією сфери впливу у світі, аби "досягти миру". Однак, за словами Гладкихого, це звучить нереалістично. Президент США забув про існування інших сильних країн, як от Японії, та країн Європейського Союзу.

"Крім того, Росія не є великою державною на рівні США та Китаю. Росія велика лише територіально. Я б радив Трампу відкрити економічну карту та подивитись, яку економічну частку у ВВП займає Росія. Щодо другої армії світу, це давно вже не російська", – додав політолог.

Цікаво, що у редакторській колонці The Telegraph ЗМІ критикує Трампа за його ставлення до російського диктатора. Президент США називає його то "хорошим другом", то "божевільним" і при цьому не тисне на Кремль.