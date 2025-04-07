Путін використовує хитру тактику КДБ: які реальні стосунки в нього з Трампом

Владімір Путін роками використовує "посібник" КДБ та знає підхід до кожного співрозмовника. Так, він знайшов спосіб спілкування з Дональдом Трампом, але президент США не може відповісти взаємністю.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зазначивши, що лідер США захоплюється Путіним у його втіленні диктатори. Однак не особистістю.

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В очах Путіна 3 букви – КДБ

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф після свого другого візиту у Москву розповів цікаву історію від російського диктатора – Путін буцімто "молився за здоров'я" президента США, коли був замах на його життя. Поілтологиня-американістка зауважила, що подібний трюк російський диктатор вже використовував раніше – з колишнім президентом США Джордж Бушем.

Водночас колишній сенатор-республіканець Джон Маккейн казав, що бачить в очах Путіна 3 букви – КДБ. Саме ця тактика КДБ і працює. Всі, хто говорив з Путіним, розповідали, що він вміє підстроюватись, копіювати та настроювати співрозмовника,

– наголосила вона.

Саме так Путін говорить і з Трампом, він, за словами Філіпенко, вміє бути "хорошим" співрозмовником. Російський диктатор бере свою книжку КДБ, відкриває сторінку на "розділі про республіканців" і знає, що казати.

Політологиня-американстіка зазначила, що Трамп теж має цікаву тактику – під час своїх публічних виступів він любить вплітати якісь історії, тому часто його відповіді журналістам є дуже довгі. Тим часом російський диктатор "із задоволенням" його слухає.

Путін хоче говорити на рівні з Трампом. А ось Трамп не сприймає Путіна як рівного. Президент США може мати певні почуття до диктатора як до образу тоталітарного правителя, але не до особистості, не до Росії, адже Трампу важливіша економіка,

– сказала Філіпенко.

До речі, оточення Трампа радить не телефонувати Путіну, поки він не погодиться на повне припинення вогню в Україні. Водночас видання Politico повідомило, що скоро телефонна розмова може відбутись.