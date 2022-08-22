Чи вигідна Україні колонізація росії Китаєм: оцінка політолога

Китайський протекторат над росією може мати позитиви не тільки для України, але й для всього світу. Це допоможе розбити всі геополітичні амбіції росіян, які марять імперською величчю.

З невдачами у війні проти України росія входитиме у залежність до Китаю дедалі сильніше. Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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Експерт вважає, що китайський протекторат припинить намагання росіян захоплювати чужі території, зосередившись на більш реальних проблемах.

Чи вигідно Україні, щоб росія стала васалом Китаю? Спірне питання. З одного боку, це вигідно для росії, з іншого – раціональне керівництво китайських колонізаторів може нарешті покінчити з цими геополітичними фантазіями недоімперії й спрямування їхні зусилля на розв'язання реальних проблем під "розумним китайським керівництвом",

– зазначив політолог.

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На його думку, для російської "недоімперії" та для всього світу така форма китайського протекторату була б "не найгіршим сценарієм".

"Китай не зацікавлений у союзі з геополітичними лузерами, але вони можуть продовжити підпорядкування цих геополітичних лузерів собі, висувати собі нові й нові умови, все більше заходити в російську економіку, поглинати росію", – додав експерт.

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Він підкреслив, що якби росія продемонструвала б якісь успіхи й військову міць проти України – союз КНР і росії був би можливим.

"Який сенс Китаю зближуватися з паперовим тигром, яким є путінський режим і путінська росія? Що вони в результаті цього можуть одержати? Де-факто, росія входитиме під протекторат Китаю все сильніше. Цей сценарій достатньо реалістичний і його обговорюють серйозно у всьому світі", – резюмував Олещук.

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