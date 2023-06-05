Далі слів справа не піде, – Фейгін припустив, чи може розпочатись війна між Китаєм та США

Між США та Китаєм досить напружені відносини, у них "риторична конфронтація". Пекін продовжує висувати свої вимоги Вашингтону щодо Тайваню. Попри це справжньої війни між державами не буде.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. За його словами, може продовжуватись ескалація навколо Тайваню.

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"Вважаю, що далі "риторичної конфронтації" справа не піде. Китай точно не буде воювати із США. Чи може продовжуватись ескалація навколо Тайваню? Можливо, так. Але США у боргу не залишаються", – переконаний він.

"Дурна впертість Китаю"

Фейгін зазначив, що Китай підтягує до себе васалів з центру Азії, Африки. США створили AUKUS, куди хочуть залучити Південну Корею та Японію. Крім того, Тайвань перебуває у військових відносинах із Вашингтоном.

Не думаю, що це призведе до загострення, війни. Китай гне свою лінію: "Віддайте нам Тайвань. Ми готові співпрацювати у питанні деактивації Росії тощо". На мою думку, це дурна впертість Китаю,

– сказав юрист.

Опозиціонер звернув увагу, що 14 листопада напередодні саміту G20 на Балі лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден "добре поговорили". Однак через деякий час Пекін почав просувати свій "мирний план".

AUKUS – тристоронній оборонний пакт, який утворили Австралія, Велика Британія та США. Передумовою створення стала стурбованість держав зростанням військової присутності КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Фейгін про відносини США та Китаю: дивіться відео

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