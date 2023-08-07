Більше з живого Путіна нічого не візьмеш: Китай поступово розчаровується у Росії

Китай на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляв буцімто обрав "нейтральну" позицію. Однак насправді Пекін продовжував співпрацю з Москвою, навіть постачав у країну-агресорку товари подвійного призначення.

Так само як змінюється ситуація на полі бою, змінюються відносини КНР з Росією. Одним з таких переломних моментів стала участь Пекіна на саміті в Саудівській Аравії, де обговорювали можливості миру в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

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Пекін не хоче гратися у такі ігри

Китай завжди уникає різких рухів й потрохи змінює позицію. Пекін оцінює ситуацію й бачить, що від Росії вже отримав все, що хотів.

Замовлення на пошиття форми, дешеву нафту, газ, ліс, території в оренду на 50 – 100 років. Більше з живого Путіна нічого не візьмеш,

– мовив політолог.

Відносини з Заходом, США, ЄС для Китаю важливі, адже це ринки, співпраця, промисловість. Росія тут нікого не замінить.

Китай постачає в Росію товари подвійного призначення, які використовуються як для мирних, так і для військових цілей. Це можуть бути приціли, шоломи та дрони.

До того ж на російсько-китайські відносини вплинуло бомбардування росіянами українських елеваторів з зерном. Китай розраховував на це збіжжя і продовольча безпека для Пекіна важлива, враховуючи кількість населення. У такі ігри компартія КНР гратися не хоче.

"Китай потроху розчаровується у Москві. Бачать, що ця ставка не грає і Пекін приймає сторону сили, сторону переможця – інвестує у те, що працює", – додав Сазонов.

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Участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії