Більше з живого Путіна нічого не візьмеш: Китай поступово розчаровується у Росії
Китай на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляв буцімто обрав "нейтральну" позицію. Однак насправді Пекін продовжував співпрацю з Москвою, навіть постачав у країну-агресорку товари подвійного призначення.
Так само як змінюється ситуація на полі бою, змінюються відносини КНР з Росією. Одним з таких переломних моментів стала участь Пекіна на саміті в Саудівській Аравії, де обговорювали можливості миру в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
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Пекін не хоче гратися у такі ігри
Китай завжди уникає різких рухів й потрохи змінює позицію. Пекін оцінює ситуацію й бачить, що від Росії вже отримав все, що хотів.
Замовлення на пошиття форми, дешеву нафту, газ, ліс, території в оренду на 50 – 100 років. Більше з живого Путіна нічого не візьмеш,
– мовив політолог.
Відносини з Заходом, США, ЄС для Китаю важливі, адже це ринки, співпраця, промисловість. Росія тут нікого не замінить.
До того ж на російсько-китайські відносини вплинуло бомбардування росіянами українських елеваторів з зерном. Китай розраховував на це збіжжя і продовольча безпека для Пекіна важлива, враховуючи кількість населення. У такі ігри компартія КНР гратися не хоче.
"Китай потроху розчаровується у Москві. Бачать, що ця ставка не грає і Пекін приймає сторону сили, сторону переможця – інвестує у те, що працює", – додав Сазонов.
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Участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
- У переддень саміту стало відомо, що участь у ньому візьме представник китайського уряду з питань Євразії Лі Хуей. Крім цього, Китай запевнив, що готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб "продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні".
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії історичною перемогою нашої дипломатії.
- Дипломатичні кола Європи зауважили, що Китай "брав активну участь" і "висловлював позитивні погляди" на продовження зустрічей такого типу.