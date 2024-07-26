Не Росія ухвалює рішення про зупинення воєнних дій: яку гру веде Китай

У НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" війни Росії проти України. Адже Пекін надає Кремлю фінансову та політичну підтримку. Навіть рішення про зупинення воєнних дій ухвалює лідер КНР Сі Цзіньпін, який контролює Росію на багатьох рівнях.

Таку думку 24 Каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. За його словами, візит української делегації до Китаю був важливий для Пекіна, щоб показати, що КНР не ключовий фактор у війні.

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Рішення за Китаєм

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Китаї, де зустрівся з китайським колегою Ван Ї. Артур Харитонов зазначив, що факт комунікації між нашою державою та Пекіном – це добре.

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Однак цей візит дуже важливий для КНР. Адже Пекін хоче спростувати заяви про те, що вони є ключовим чинником російського вторгнення в Україну. Китайська пропаганда використовує візит української делегації, вважає президент громадської організації. Також Китай буде залучений у дипломатичний трек.

Росія ухвалює рішення, вона хоче продовжувати війну і робити свої злочини. Але реально рішення про зупинення російських воєнних дій ухвалює Сі Цзіньпін, який контролює Росію на багатьох рівнях. Це рішення саме за китайцями,

– сказав Харитонов.

Дуже важливо, щоб усі ці дипломатичні кроки були синхронізовані з позиціями усіх союзників України, які протидіють КНР як ключовому фактору російської війни.