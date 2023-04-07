Китай незадоволений Путіним, – Піонтковський про різку реакцію Пекіна на ядерний шантаж

Російський диктатор Владімір Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали документ, одним з пунктів якого була категорична позиція щодо неприпустимості використання та поширення ядерної зброї. Згодом Путін знову розпочав ядерний шантаж, що обурило Сі Цзіньпіна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він переконаний, що для України дуже важлива позиція Пекіна щодо ядерного питання.

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Сі обурений поведінкою Путіна

Піонтковський зазначив, що Сі Цзіньпін категорично засуджує ядерний шантаж з боку Росії. Путін та глава КНР підписали документ, одним з пунктів якого була категорична позиція щодо неприпустимості використання та поширення ядерної зброї.

Не встиг Сі долетіти до Пекіна, як Путін розпочав свій улюблений ядерний шантаж, обговорювати, як він буде розміщувати ядерну зброю. Китай дав зрозуміти Путіну, що він дуже незадоволений,

– вважає він.

Також опозиціонер впевнений, що після таких подій Сі Цзіньпін точно не буде постачати Росії важке озброєння.

Піонтковський про відносини Китаю та Росії: дивіться відео

Путін плюнув у лице Сі

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун наголосив, що заява про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіном – це всього лиш "риторика". Також посол заявив, що Китай не підтримує війну в Україні.

За словами Андрія Піонтковського, заява Фу Цуна свідчить про те, що Китай дуже роздратований такою поведінкою Путіна.

"Він досить різко висловився про витівку Путіна. Заява Фу Цуна показує високий ступінь роздратування Китаю та особисто Сі такою поведінкою Путіна. Він (Путін – 24 Канал) плюнув йому в лице", – додав публіцист.

Заяви посла Китаю в Євросоюзі: коротко