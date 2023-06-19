Якими будуть відносини Китаю та США: політолог назвав можливий сценарій

Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня приїхав до Китаю з метою налагодження комунікації з офіційним Пекіном. Він, ймовірно, готує підґрунтя для зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що зацікавленість з боку Китаю й США щодо майбутньої зустрічі лідерів висока.

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На думку політолога, зустріч Джо Байдена й Сі Цзіньпіна відбудеться найближчим часом. Адже американський президент достатньо впевнено про неї говорив. Ймовірно, є така зацікавленість й у китайського лідера.

17 червня перед відльотом у Філадельфію президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у найближчі кілька місяців.

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Кожна сторона може зустрічатися зі своєю позицією. Як зазначив політолог, з одного боку Китай та Сполучені Штати приречені на співпрацю, з іншого боку – мають питання, які роз'єднують їх у політичній та економічній площині.

Зустріч президентів США та Китаю – це великий плюс й поштовх для спроби налагодити більш ефективну співпрацю. Байден вимушений в силу внутрішньополітичних причин й майбутньої президентської кампанії щось вирішувати з Китаєм й демонструвати для свого електорату, що питання вирішуються.

Очікувати різких заяв або кардинального прориву не варто,

– сказав Рейтерович.

Під час обговорення війни в Україні китайці знову обмежуватимуться загальними фразами. Водночас Америка постійно нагадуватиме, що цінує роль Китаю й хотіла б залучити його активніше до розв'язання питання війни в Україні.

"З Китаєм можна грати на їхньому полі словесних маніпуляцій й дипломатично бити їхньою зброєю", – додав політолог.

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