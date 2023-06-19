Якими будуть відносини Китаю та США: політолог назвав можливий сценарій
Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня приїхав до Китаю з метою налагодження комунікації з офіційним Пекіном. Він, ймовірно, готує підґрунтя для зустрічі президента США Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він наголосив, що зацікавленість з боку Китаю й США щодо майбутньої зустрічі лідерів висока.
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На думку політолога, зустріч Джо Байдена й Сі Цзіньпіна відбудеться найближчим часом. Адже американський президент достатньо впевнено про неї говорив. Ймовірно, є така зацікавленість й у китайського лідера.Зверніть увагу! 17 червня перед відльотом у Філадельфію президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у найближчі кілька місяців.
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Перезавантаження відносин
Кожна сторона може зустрічатися зі своєю позицією. Як зазначив політолог, з одного боку Китай та Сполучені Штати приречені на співпрацю, з іншого боку – мають питання, які роз'єднують їх у політичній та економічній площині.
Зустріч президентів США та Китаю – це великий плюс й поштовх для спроби налагодити більш ефективну співпрацю. Байден вимушений в силу внутрішньополітичних причин й майбутньої президентської кампанії щось вирішувати з Китаєм й демонструвати для свого електорату, що питання вирішуються.
Очікувати різких заяв або кардинального прориву не варто,
– сказав Рейтерович.
Під час обговорення війни в Україні китайці знову обмежуватимуться загальними фразами. Водночас Америка постійно нагадуватиме, що цінує роль Китаю й хотіла б залучити його активніше до розв'язання питання війни в Україні.
"З Китаєм можна грати на їхньому полі словесних маніпуляцій й дипломатично бити їхньою зброєю", – додав політолог.
Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю: коротко
- У лютому 2023 року Ентоні Блінкен скасував поїздку до Китаю через кулі-шпигуни. Хоча Пекін переконував, що куля, яку зафіксували над США, не була шпигунською.
- Однак згодом Сполучені Штати знову повернулись до цього питання й 18 червня Державний секретар США все ж таки приїхав у Китай. Блінкен став першим високопоставленим американським дипломатом, який поїхав у Пекін за останні п'ять років.
- За попередньою інформацією, візит Блінкена може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі Цзіньпіна та Джо Байдена на багатосторонніх самітах у 2023 році.