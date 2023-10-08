Партнери у боротьбі за виживання України: як розвивались відносини Залужного та Міллі, – WP

Незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валерій Залужний обговорював з Марком Міллі боротьбу нашої держави за виживання. Тоді наша країна потребувала термінової західної допомоги.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний через день спілкувався з Марком Міллі. На той момент американський генерал очолював Об'єднаний комітет начальників штабів США.

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Як розвивалися відносини генералів

Як пише видання, спочатку спілкування Залужного та Міллі було напруженим. Залізний генерал наприкінці розмови відчував, що ніби "розмовляв сам з собою". Після цього він цілий тиждень не спілкувався з американським колегою. Пізніше в інтерв'ю Залужний назвав це своєю помилкою та справжньою катастрофою. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що це було через його "молодість і дурість".

Він (Залужний – 24 Канал) людина. Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. … Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться, абсолютно нормально. І я це розумів. Я за 5 000 миль звідти,

– сказав потім Міллі.

Їхні відносини залишалися непростими, бували й суперечки. Але Залужний наголосив, що ці розбіжності буферизувалися у взаємну повагу. Зрештою генерали зблизилися під час спільної роботи, стали друзями та почали підколювати один одного. Залужний став покладатися на Міллі щодо стратегії та в отриманні зброї. Американський генерал сильно вплинув на ставлення адміністрації президента США до російсько-української війни.

Протягом 19 місяців вони годинами обговорювали під час регулярних дзвінків ситуацію на фронті. Розмови проходили по захищеній лінії за участю перекладача. Залужний давав свою оцінку ситуації на полі бою, а Міллі – свою. Також він ділився даними американської розвідки. Після цього генерали з'ясовували, що саме потребує Україна та як США можуть допомогти. Зазвичай перемовини проходили за цією схемою, але іноді вони обговорювали й особисті питання.

Коли Залужний та Міллі вперше зустрілися

Генералам вдалося поспілкуватися наживо лише на початку 2023 року. Вони зустрілися на кордоні Польщі та Україні та провели професійну зустріч, що тривала кілька годин. Залужний та Міллі вивчали карти та обговорювали план контрнаступу Головнокомандувача ЗСУ.

Як пише видання, Залужний пізніше зізнався, що він пошкодував через формальність зустрічі. На його думку, вони могли б поспілкуватися більш невимушено. "Залізний генерал” сподівається, що йому вдасться провести дружню розмову з Міллі у майбутньому.

Крім цього Залужний сказав, що Міллі запросив його у гості після завершення війни та запропонував свою допомогу в отриманні почесного ступеня у Військовій академії США. А Головнокомандувач ЗСУ пообіцяв Міллі, що Генштаб встановить його погруддя на своїй території на знак подяки.

Залужний подякував Міллі