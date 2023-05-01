Ключ до розв'язання війни: політолог запропонував формулу відносин з Китаєм

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський з лідером КНР Сі Цзіньпінем провели телефонну розмову. До цього довгий час Китай просто ставив Україну та тісні дипломатичні взаємини з нею на паузу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що Україна може вибудувати взаємовигідні зв'язки з Китаєм за прикладом Німеччини.

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Тривала пауза Китаю щодо України призвело до того, що наша держава мала слабкі переговірні позиції з Китаєм під час війни. Однак політолог зауважив, що Україна не піде на сценарій, який зараз пропонує Китай, бо він очевидно проросійський.

Добре, що почули, активізували, відродили стосунки,

– додав мовець.

Формула для Китаю

Давидюк переконаний, що Україні варто запропонувати Китаю формулу: не зближуючись з ним, адже ми маємо свої червоні лінії, бути надійним партнером.

Прикладом таких стосунків є Німеччина. З одного боку, вона не забудувала свою територію китайськими заводами, не відкрила тисячі китайських шкіл і не "прогнулась" у геополітичному плані, але Німеччина Китай поважає.

Це і є формулою для України: зробити так, щоб цей більший за тебе партнер поважав тебе, бо ти запропонував йому щось більше, ніж ти сам. Наприклад, розвал Росії, доступ до європейських ринків чи будь-що інше,

– зауважив політолог.

Безумовно щодо такої пропозиції Китаю Украъны варто радитися із західними союзниками України, внутрішнім бізнесом.

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Ключ до завершення війни

Давидюк підкреслив, що Україні перш за все варто потрібно розв'язати головну проблему: війна з Росією. Однак це не винятково проблема нашої держави, а зокрема проблема і Китаю та інших країн.

Скажемо: "Слухайте, давайте вирішимо це питання, всі разом, але без Росії. Адже це не питання війни в Україні, це питання неадекватності Росії в світовій геополітиці,

– додав аналітик.

Він переконаний, якщо Україна правильно поставить питання, то зможе посилитися "руками Китаю". Наша держава не має можливості тиснути на Китай чи Росію, але правильно виставити спілкування – буде ключем до розв'язання війни.

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