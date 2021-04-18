Відносини між Росією і США вже фактично на межі війни, – аналітик

Немає жодних ознак, аби щось змінилося у відносинах Росії і Сполучених Штатів. Кремль і Вашингтон вже фактично перебувають на межі війни.
Джерело:24 канал
Зокрема продовжуються ті базові суперечності, які існували й раніше між обома державами. Таку думку висловив аналітик центру Нова Європа Сергій Солодкий.
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За його словами, бачення Росії і США щодо розв'язання певних проблем не просто суттєво відрізняється. Ці розбіжності постійно поглиблюються.
Немає жодних шансів на зміну політики Росії, – Солодкий
Він пригадав, років 20 тому між Москвою та Вашингтоном виникали дискусії якогось ідеологічного плану. Наприклад, США дорікали Росії стосовно відхилення від демократії і переходу до авторитаризму. А Кремль міг звинувачувати Штати в неповазі до суверенітету інших країн й агресивній політиці.
Сьогодні ми бачимо, що це не просто розбіжності між країнами. Відносини фактично на межі війни. Оскільки Росія перейшла від заяв до реальних агресивних дій, які пов'язані зі втручанням у внутрішні справи інших країн, вбивствами на їхніх територіях,
– пояснив Сергій Солодкий.
Аналітик вважає, що немає жодних шансів на зміну політики Росії. Адже Захід намагається вирішити питання шляхом дипломатії. Натомість Кремль показує самовпевненість у праведності своєї агресивної політики і відкидає будь-які можливості для діалогу.
"Коли Захід простягає руку для бесіди й миру, Росія не просто її відкидає, а займає войовничу позицію", – підкреслив він.
І додав, у західних держав зараз немає іншого шляху, як реагувати на реальність, пов'язану з агресивною російською політикою.
Нові санкції США проти Росії: що відомо
- 15 квітня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Відповідний указ вже підписав президент Джо Байден.
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- У Кремлі обурилися введенням нового пакету санкції США проти Росії. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що це – неприйнятно.