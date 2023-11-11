Путін двічі помилився: чому диктатор зганьбився в Казахстані

Кремлівський диктатор Владімір Путін 8 листопада побував з візитом у Казахстані. Цією поїздкою Путін хотів подати сигнали росіянам, що його нібито ще приймають у світі, та для Заходу, що санкції буцімто не працюють, тому потрібно погоджуватись на переговори.

Однак під час розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим Путін дуже зганьбився. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Кирило Сазонов.

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"Путін двічі помилився, коли звертався до президента Казахстану Токаєва на ім'я та по батькові. Це у дипломатії дуже поганий знак. Насправді не знаю, що відбувається. Або він вже старий і в нього хвороба мозку, або він показово намагався принизити президента Казахстану", – зауважив він.

Чому Казахстан приймає Путіна

Кирило Сазонов зазначив, що народ Казахстану здебільшого на боці України. А ось керівництво держави значно краще ставиться до Росії та Владіміра Путіна. Також відносини з країною-агресоркою мають певну вигоду для промисловості Казахстану.

Крім того, Казахстан, мабуть, не приймав такого рішення без підтримки Китаю. Мені здається, це його більш важливий партнер,

– додав політолог.

Сазонов про візит Путіна до Казахстану: дивіться відео

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