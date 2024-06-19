Москва у нього на гачку, – Піонтковський пояснив мотиви Китаю

Російська пропаганда почала возвеличувати китайське керівництво та пропагувати фразу, буцімто, "ми і Китай всіх переграли". У такий спосіб Росія перетворилась на вдалу здобич для Китаю.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик з США Андрій Піонтковський, зауваживши, що Владімір Путін скоро добровільно віддасть Росію Китаю. Всі усвідомлюють поразку країни-агресорки у війні проти України.

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Мотиви Китаю

Китай просував свій мирний план у війні Росії проти України, в той час, коли в Швейцарії проходив Саміт миру. На думку Піонтковського, Пекін цікавиться долею України, адже наша країна для китайців є "їжею".

Китай усвідомлює, що Росія програла і мають зараз важливе завдання: не припинити зв'язок з США через важливість американських технологій та інвестицій. Саме тому постачання зброї з Китаю в Росію не буде прямим.

Однак повністю відштовхнути Москву їм зараз не вигідно, бо Москва "на гачку". Путін кожен день робить кроки, які підкорюють Росію під вплив та владу Пекіна

– підкреслив російський публіцист.

Він додав, що російський диктатор веде передпродажну підготовку Росії, а Китай її залюбки прийме. Країна-агресор сама йде до своєї поразки, Пекіну робити нічого не потрібно. За словами Піонтковського, все, що робить російська еліта – це повторення фрази "нас з великим Китаєм 1,5 мільярда людей". Адже це єдине, чим їм залишилось гордитись.

Вона сама розчиниться в китайському океані, не треба заважати цьому процесу,

– зауважив російський публіцист.