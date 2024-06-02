Ексголова розвідки Євросоюзу відповів, чи міг Китай дозволити Росії розв'язати війну

Економічні відносини між Росією та Китаєм стали набагато тіснішими від тоді, як Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року. Виникають підозри, що початок російської агресії міг бути вигідним Пекіну.

Полковник запасу Збройних сил Литви, ексглава військової розвідки Євросоюзу Гінтарас Багдонас розповів 24 Каналу, що Китай має успішну економічну стратегію, розвиток якої впливав на весь світ і до початку війни, яку Росія розпочала проти України. На його думку, якщо у Пекіні й підозрювали такі події, то точно не могли уявити, якими будуть масштаби й наслідки.

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Китаю не вигідна війна в Україні

Гінтарас Багдонас вважає, що якби Китай мав можливість вплинути на початок війни в Україні, то був би проти, бо йому невигідно це.

Китай використовує ситуацію, бо має необмежені повноваження (у Росії – 24 Канал). Він звичайно допоможе Путіну зі зброєю, але не відкрито. Зараз Китаю ця ситуація вигідна, але на початку війни це було не так,

– сказав він.

У Китаю були зовсім інші плани на майбутнє, але, на думку ексглави розвідки, коли Росія розпочала війну, то змінила все. Але Пекін зміг вийти з цієї ситуації й використовує російські ресурси для своєї вигоди.

Росія в економічному сенсі залежить від Китаю. КНР намагатиметься підтримувати зв'язки із Заходом, адже там потужний економічний ринок. Пекін хоче балансувати між обома,

– припустив він.

Відносини між Китаєм та Росією