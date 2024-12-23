Між Китаєм і Росією погіршилися відносини через рішення Путіна

Китай — одна з небагатьох країн, які можна віднести до доброзичливих щодо Росії. Втім, Сі Цзіньпінь неодноразово виступав проти ескалації війни Росії та України, щоправда, без застосування рішучих кроків.

Які дії Кремля можуть спонукати Китай стати більш рішучим в розмові з 24 Каналом припустив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Нагадаємо, що Китай ввів обмеження щодо постачання експорту комплектуючих для дронів, що вдарило по російському військово-промисловому комплексу.

Це якраз і показує, що в Китаю та Росії відносини є більш натягнутими, порівняно з ще пів року тому,

– пояснив політолог.

Сюди ж додався і фактор Північної Кореї. Адже Кремль спочатку отримав від них боєприпаси та ракети, а згодом Північнокорейські війська приєдналися до деяких підрозділів російської армії.

Чаленко вважає, що такі дії Кремля можуть відвернути від себе Китай. А це своєю чергою вдарить по багатьох аспектах російської економіки.

Зауважте! Китай є головним покупцем російської нафти, а також одним із головних імпортерів газу. Також Пекін практично монопольно купує звідти вугілля. Натомість Китай також постачає значну кількість споживчих товарів для Росії.