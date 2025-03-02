У Путіна раді, що бачення зовнішньої політики США "багато в чому збігається" з Росією
- Речник російського президента Дмитрій Пєсков заявив, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.
- Пєсков зазначив спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН, назвавши формулювання щодо української кризи "збалансованим".
Президент США Дональд Трамп нещодавно різко змінив свою риторику щодо Росії. У Кремлі відреагували на його бачення зовнішньої політики.
Речник російського президента Дмитрій Пєсков сказав, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським. Про це пише 24 Канал із посиланням на російських пропагандистів.
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Нова адміністрація принесла зміни
Пєсков звернув увагу на спільне голосування США та Росії за одну резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Він вважає, що в ній міститься "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".
Також він відзначив, що "цього справді неможливо було уявити".
Нова адміністрація стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням,
– додав він.
Речник Владіміра Путіна також переконаний, що для відносин США та Росії потрібно пройти "довгий шлях", та за наявності політичної волі його можна пройти "досить швидко й успішно".
Дональд Трамп після перемовин російської та американської делегацій 18 лютого у Саудівській Аравії різко змінив свою риторику та пішов на зближення з Росією.