"Торгівельні війни часто переростають в реальні": що очікувати від протистояння між США та Китаю

Сполучені Штати робитимуть все можливе, аби Китай не став рівнозначним конкурентом для США. Важливо, аби торгівельні війни не переросли у щось гірше.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що торгівельні війни досить часто призводили до серйозних військових конфліктів. Важливо, щоб все не дійшло до війни між США і Китаєм.

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США розуміють, що Китай – небезпечний суперник

Як наголосив Городницький, Китай досить довго пропрацьовував свій вплив у світі. Це стосується, зокрема, й Панамського каналу.

Сполучені Штати не зацікавлені у тому, аби Китай став рівноцінним суперником. Зараз Дональд Трамп цілеспрямовано б'є по КНР. Хоча між ними також триває діалог щодо потенційної угоди.

Трамп ввів лише 10% мита проти Китаю. Найімовірніше, перемовини йдуть у вигідному напрямку для США. Китай має реальні проблеми в економіці. Але там сильно намагаються це змінити та вмикають усі важелі,

– сказав Городницький.

Попри проблеми в економіці, Китай сильно розвивається в тому ж напрямку сучасних технологій. І це вже непокоїть Сполучені Штати. Якщо там справляться з економічними проблемами, то США можуть отримати надсерйозного конкурента.

Китай має певні проблеми через "будівельну бульбашку". Але там пробують максимально нівелювати наслідки. Якщо брати дуже схожу фінансову кризу 2008 року, яка вдарила по США, то Китай грає на випередження. Банки не мають такої закредитованості. Вони оптимізують витрати, держава компенсує їх. Банки падати не планують. Ми ще не знаємо, що може бути. Чи дійсно Китай втратить усе або ж переродиться, як фенікс, з новими технологіями,

– зауважив Городницький.

Китай – сильний суперник для США. І цілком ймовірно, що між США та Китаєм виникне нова Холодна війна, яка затягнеться на десятиліття. За день-два тут перемогти не вийде.