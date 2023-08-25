Президентка проти проросійського Орбана: у Bloomberg оцінили політичну ситуацію в Угорщині

На відміну від прем'єр-міністра Угорщина, президентка цієї країни підтримує мирну ініціативу Володимира Зеленського. Західні аналітики навіть припускають, що Каталін Новак підштовхує Віктора Орбана до того, аби він переосмислив дипломатичні відносини з Україною.

За час широкомасштабної війни прем'єр Орбан відзначився чималою кількістю скандальних заяв стосовно російської агресії. Зокрема, він блокує санкції ЄС проти кремля, через що Угорщині загрожує ізоляція. Вочевидь, президентка Новак розуміє погані наслідки такої політики глави уряду.

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Президентка і прем'єр Угорщини мають різні погляди

Власне, як пишуть у міжнародному виданні Bloomberg, Орбан намагався підірвати підтримку України. А от Новак нещодавно зустрілася з Володимиром Зеленським.

Опісля вона заявила про успішні перемовини та підтримку мирного плану. Він передбачає, з-поміж іншого, виведення російських військ з України.

Президент Угорщини підштовхує Орбана, аби перезавантажити відносини з Україною. Будапешт перебуває в дедалі більшій ізоляції в Європейському Союзі через спроби Орбана підірвати санкції Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну.

Важливо, що Новак виступає за повернення Криму до складу України. Разом з тим проросійський прем'єр Орбан неодноразово заявляв, що контрнаступ Збройних Сил нібито приречений на провал.

Окрім того, на ютуб-каналі його уряду було опубліковано відео з картою України, на якій півострів позначений як частина Росії.

Деталі візиту Новак в Україну

В рамках саміту кримської платформи президентка Угорщини провела перемовини з Володимиром Зеленський. За її словами, зараз відбувається робота над новим документом стосовно відносин між Будапештом і Києвом.

Також український лідер підтвердив, що зустріч була предметною. Він подякував Новак за візит: "Для нас дуже важлива ваша підтримка територіальної цілісності й суверенітету України", – зазначив він.

Зауважимо, що відбувся діалог перед Днем Незалежності, 23 серпня. Окрім того, у Києві у той день були: президенти Португалії, Литви, президія Боснії та Герцоговини, прем'єри Молдови та Фінляндії, американські сенатори.

Міністр кабінету міністрів Угорщини Ґергей Гульяс заявила, що зовнішню політику Угорщини визначає уряд, а не президент. Однак слід сказати, що згідно з угорськими законами, президент є головнокомандувачем армії, хоча й часто здебільшого виконує церемоніальну роль.