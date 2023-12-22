Що може змінити розмова Зеленського з Орбаном: політолог розібрав дії угорського прем'єра

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився на зустріч з Володимиром Зеленським. Хоча їхні перемовини навряд чи докорінно змінять відносини між Будапештом і Києвом, є шанс зняти напруження.

Політолог Валентин Гладких поділився з 24 Каналом своїми очікуваннями від зустрічі політиків. За його словами, один момент дає підстави для оптимізму.

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"Можливо, Орбану просто потрібні якісь формальні підстави, щоб якось пояснити зміну своєї позиції", – припустив Гладких.

Інші лідери могли знайти потрібні аргументи, щоб відкоригувати поведінку угорського прем'єра, але щоб пояснити зміни, йому потрібні формальні підстави. Зустріч з українським президентом може стати такою підставою.

Про певні зрушення свідчить сам факт, що Орбан погодився на цю зустріч.

Чому Орбан діє саме так

Поведінку угорського прем'єра часто пояснюють виключно його відносинами з Росією. Однак все набагато складніше.

Зокрема, виникає багато запитань до внутрішньополітичної ситуації в Угорщині. Це доволі специфічний режим, який уже давно суперечить принципам ЄС.

Крім того, не менш проблематичні відносини Орбана з іншими учасниками ЄС. Чого вартує лишень його політика щодо численних нацменшин на тлі постійних претензій до України.

Орбан загнав себе в цю колію і не може просто так з неї вийти,

– зазначив Гладких.

А вже відносини з Росією угорський прем'єр намагається використати як важіль впливу на ЄС, щоб Брюссель заплющував очі на всі інші порушення. Тому тут немає простого вирішення.

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