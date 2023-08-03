В Офісі Президента пояснили чутки про погіршення відносин з Польщею

Останніми днями загострилось непорозуміння між Польщею та Україною щодо експорту зерна. Однак це лише ситуативна проблема, яка не може перекресити партнерські відносини країн.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, від конфлікту між Києвом і Варшавою виграє лише Росія.

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"У нас абсолютно конкретні партнерські відносини. Для нас і наших польських партнерів пріоритет №1 – це програш Росії та захист європейської спільноти в цілому. Але є ситуативні розмови про те чи те", – пояснив Подоляк.

Так, Польща й Україна мають свої національні інтереси. Але це все проблема дискусії – чи внутрішньої, чи зовнішньої.

У чому суть конфлікту

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна переглянути о 17:00 на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!

Після виходу Росії із зернової угоди Україна втратила можливість транспортувати зерно морем – і лишився лише шлях суходолом, через Польщу зокрема. Однак це призвело до падіння цін на зерно власного виробництва, чим обурилися польські фермери.

Загострення почалося після заяви міністра канцелярії президента Польщі та керівника Бюро з міжнародної політики Марцина Пшидача від 31 липня. За словами посадовця, Варшава повинна передусім опікуватися власними інтересами, а Україна – цінувати надану допомогу.

Після заяви Пшидача українське МЗС викликало "на килим" польського посла Бартоша Ціхоцького. Цим обурився прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і назвав дії України помилкою.

Друзі, попри все

Скандал жодним чином не ставить хрест на відносинах України та Польщі, адже в обох країнах є зацікавлені в пошуках порозуміння. Зокрема, Президент України Володимир Зеленський заявив, що короткі політичні розбіжності не повинні впливати на міцність відносин обох країн. Такої ж думки дотримується Михайло Подоляк.

"До кінця цієї війни Польща буде найбільшим другом України в повному сенсі цього слова", – переконаний він.