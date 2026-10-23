Зеленський пояснив, чому Україна почала відвертіше говорити зі світом

Володимир Зеленський розповів про причини нової публічної риторики України. Він наголосив, що відкритий діалог допомагає іншим народам зрозуміти реальну ситуацію та наблизити мир.

Про це президент України розповів під час виступу у Hudson Institute.

Важливість партнерства та діалогу

Глава держави підкреслив важливість відносин із США для безпеки всього світу. Він наголосив на бажанні мати міцне та дружнє партнерство України з Америкою без непорозумінь.

Без сильної Америки, якій не байдуже, що відбувається у світі, світ однозначно був би гіршим,

– зауважив Зеленський.

Президент також пояснив, що відкрита й відверта комунікація допомагає іншим народам та суспільствам краще зрозуміти, чого прагне Україна.

Ми хочемо, щоб нас розуміли – суспільства, народи, якомога більше людей. Коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях – той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе,

– наголосив Зеленський.

Раніше західні ЗМІ писали, що в дипломатичних колах активно обговорювали особливості публічних висловлювань українського керівництва у контексті співпраці з партнерами. Зокрема, лідери країн Євросоюзу нібито мали намір переконати українського лідера зменшити публічну критику на адресу Дональда Трампа, аби зберегти стабільні відносини з Вашингтоном.