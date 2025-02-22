Це не сподобалось США: позиція Києва могла злякати Вашингтон

Адміністрації Дональда Трампа не подобається, що Україна проявляє позицію і не настільки поступлива, як хотілося б американцям. Тобто Штатам доводиться йти на умови України, що неабияк їх дратує.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. Наприклад, так само розгнівалася адміністрація Джо Байдена, коли Україна почала виробляти далекобійні дрони та завдавати ударів по російських НПЗ

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"Це додає Зеленському рейтингу"

Західні ЗМІ повідомляють, що є новий варіант угоди про корисні копалини й вона може бути підписана найближчим часом.

"По ображалися і першими приїхали торгуватися. Це ще раз показує, що не треба прогинатися, приймати першу пропозицію і не бігати на задніх лапках. Треба теж тримати свій фасон і диктувати власні умови", – зазначив політолог.

До слова, у CNN вважають, що ця "угода" виглядає скоріше як форма здирництва, яку Трамп уже одного разу намагався застосувати до Зеленського.

Новий президент США та його команда останніми днями зробили багато провокативних заяв щодо України та Володимира Зеленського. Зокрема, наближене до американського лідера анонімне джерело вважає, що президенту України Володимиру Зеленському варто негайно виїхати з України до Франції.

Я думаю, що такі публікації більше додають рейтингу Зеленському всередині країни, адже показують, що він не дуже зручний навіть для американців. Вони хотіли все порішать, а не виходить,

– мовив Загородній.

За його словами, тактика Трампа хитрувата. Він не хоче виконувати умови росіян і не хоче цього визнати, тому намагається знайти слабку ланку. Він чомусь подумав, що Зеленський для цього є такою мішенню.