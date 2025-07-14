"Путін хотів усе": у чому російський диктатор недооцінив Трампа

Російський диктатор Володимир Путін хотів, щоб США просто віддали йому Україну. Він думав, що зможе легко контролювати Дональда Трампа, але дещо пішло не так.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що важливу роль зіграла егоцентричність президента США. Крім того, Україна разом з європейськими партнерами мають непохитну позицію.

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У чому Путін недооцінив Трампа?

За словами спеціаліста зі стратегічних комунікацій, Путін припустився великої помилки щодо Трампа – думав, що президент США вже в нього в кишені і ним буде легко маніпулювати. Однак диктатор недооцінив, наскільки Трамп образливий та егоцентричний політик.

Крім того, Путіну потрібно вийти з війни переможцем. В іншому випадку, до нього будуть питання, для чого вона була, що поставить під загрозу його режим. Також потрібно буде щось робити з військовими злочинцями та відновлювати російську економіку.

Путін розраховував, що Трамп подарує йому Україну і він здобуде перемогу. Однак Трамп не може це робити, бо не погоджується ні Україна, ні Європа. Українська та європейська воля обмежили поступки, які може дати Трамп. Тому Путін пішов на загострення, бо хотів усе,

– наголосив він.

До речі, після невдалої телефонної розмови з Трампом Путін організував зустріч глави МЗС Росії Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, щоб запропонувати відновлення дипломатичного треку. Однак натомість, на думку політолога, виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка, США можуть ввести проти Росії санкції та надати оборонне озброєння Україні.