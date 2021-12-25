Відносини зараз міцні, як ніколи, – посольство США у річницю визнання незалежності України

25 грудня 2021 , 18:38
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Джерело:

фейсбук Посольства США в Україні

Сполучені Штати 30 років тому визнали незалежність України. З цієї нагоди посольство США виступило зі заявою, наголосивши, що відносини країн тепер міцні, як ніколи.

Дипломати оприлюднили у мережі повідомлення. У ньому згадали про визнання США незалежності України та прокоментували поточні відносини держав.

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Відносини США та України міцні, як ніколи досі

У посольстві нагадали, що саме 25 грудня 30 років тому Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу.

Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України,
– наголосили дипломати.

Вони додали, що Вашингтон підтримує процвітання України, а також демократичне та євроатлантичне її майбутнє.

Визнання Вашингтоном незалежності України: що відомо

  • 25 грудня 1991 року США офіційно визнали Україну як незалежну державу після розвалу СРСР. Тодішній президент Джордж Буш оголосив про це рішення у своєму зверненні до нації.
  • Дипломатичні відносини країни встановили 3 січня 1992 року.

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Текст допису Посольства США в Україні:

Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України.

Автор: Наталія Пристанська