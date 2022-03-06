Відносно безпечна зона, – у МВС висловилися про ситуацію у західних регіонах

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, яка наразі ситуація у західних регіонах країни. За його словами, там – відносно безпечна зона.

В ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів не лише про ситуацію у Києві, а й у західних регіонах нашої країни.

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У західних регіонах – відносно безпечна зона

Задля справедливості Вадим Денисенко підкреслив, що слово безпека зараз доволі умовне.

Ми всі це розуміємо, але якщо ми говоримо про західну Україну, то Тернопільська, Львівська, Іванофранківська, Закарпатська, Чернівецька області – у відносно безпечній зоні на цей момент,

– сказав він.

Також Денисенко додав, що за даними прикордонників знову збільшився потік людей, які вирушають за кордон. Тож він попросив громадян, які прагнуть виїхати з України, слідкувати за сайтами МВС, а також Західного регіонального управління прикордонної служби.

Слідкуйте, де менше машин, де менше пішоходів, і вирушайте туди,

– додав він.

Також Вадим Денисенко нагадав, що військовозобов'язані чоловіки до 60 років не мають права перетинати кордон.

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