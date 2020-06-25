У Кабміні сподіваються, що в наступному році ситуація з коронавірусом дозволить відновити роботу необхідних для малого і середнього бізнесу сфер.

Наразі обмеження найбільше вдарили по шістьох сферах економіки, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "НВ".

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Їхнє відновлення дозволить досягнути анонсованого росту економіки України на 3-4% у 2021.

Саме призупинені сфери живили малий та середній бізнес:

ресторанне господарство,

сфери розваг і послуг,

транспорт,

культурно-масові та креативні індустрії.

"Сподіваюся, що в наступному році ситуація з обмеженнями і лікуванням COVID-19 буде краще, ніж в цьому, – тому ми щонайменше відновимо ті сфери, які в цьому році провалилися, і це вже дасть певне повернення на якийсь рівень",

– сказав він.

Окрім того, Шмигаль анонсував низку кроків для стимулювання експорту:

відновлення роботи Експортно-кредитного агентства,

відповідну програму з Укрексімбанком щодо стимулювання експорту,

підтримка промисловості і окремих сфер.

І також у нас хороші програми з підтримки мікро- та малого бізнесу, а це те, що також дасть приріст. Сьогодні кількість безробітних — понад 0,5 мільйона. При цьому за період карантину воно збільшилося з 320 тисяч до 510 тисяч. Але в цей же час ми працевлаштували понад 150 тисяч осіб,

– пояснив прем’єр.

Чи виживе малий бізнес

Прем’єр впевнений, що так. Він зазначив, що зараз Кабмін створив всі умови для хоча б мінімальної підтримки тих, хто втратив роботу або можливість заробляти.

"Ми прискорили отримання допомоги з безробіття, створили можливість отримати кредитні канікули. Законом малий і середній бізнес звільнений від ЄСВ (єдиного соцвнеску – 24 канал), при цьому держава ЄСВ людям зараховує. Всі ці переваги є "подушкою безпеки", – пояснив глава уряду.

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Водночас він зазначив, що існують питання до розміру цієї "подушки" і її ефективності. Однак уряд продовжує роботу над створенням та розвитком кредитних програм.