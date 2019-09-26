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      Видобувні компанії віддадуть майже 90% прибутку на податки, – металурги

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      Металурги
      Металурги / 5.ua

      Зміна підходу до оподаткування видобутку залізної руди, запропонована в законопроєкті 1210, призведе до того, що частка податків у чистому прибутку гірничодобувних компаній зросте до 87%.

      При цьому, відповідно до рекомендацій МВФ, частка економічної вигоди держави має становити 40% від прибутку компанії-надрокористувача, передає Uaprom.

      Про це йдеться в листі холдингу Метінвест на адресу спікера парламенту Дмитра Разумкова, голови комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева, керівника державної податкової служби Сергія Верланова, прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксани Маркарової.

      "Запропоновані Законопроєктом 1210 зміни призведуть до того, що частка економічної вигоди держави зросте до 87% і призведе до миттєвого збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувну галузь... Крім того, в даному разі є вибіркове збільшення податкового навантаження тільки на одну галузь, яка видобуває залізну руду, тоді як база і ставка оподаткування для інших видобувних галузей залишаються незмінними", – йдеться в листі.

      Компанія просить врахувати ці розрахунки при подальшому обговоренні законопроєкту 1210. У листі також йдеться, що Метінвест підтримує нову ініціативу профільного комітету використовувати міжнародні цінові індекси для визначення об'єкта оподаткування.

      "Ми підтримуємо саме комплексні зміни до Розділу ІХ Податкового кодексу України (ПКУ) та одночасно звертаємо увагу, що зміни потрібно вносити до низки статей ПКУ, включаючи ті, які поки не змінюються відповідно до положень законопроєкту 1210. Такі комплексні зміни не можуть прийматися без детального аналізу та опрацювання відповідних положень податкового законодавства", – йдеться в листі.

      Компанія запропонувала виключити з законопроєкту 1210 зміни, які стосуються оподаткування надр, щоб комплексно розглянути ці питання в процесі податкової реформи, анонсованої урядом на 2020 рік.

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      Теги: Податковий кодекс Металургія Податки
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