Відомий російський пропагандист виявився збройним бароном

Семен Багдасаров, який відомий пропагандистськими висловами та антизахідною риторикою, виявився збройним бароном. Через нього Москва закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ. Попри це, росіянин не перебуває під санкціями США та ЄС.

Багдасаров є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы". Про це 24 Каналу стало відомо після аналізу понад 16 тисяч листів з його електронної пошти, зламаної хактивістами команди "Кібер Спротив". Детальну інформацію виклали у розслідуванні.

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Росіяни думають, що Багдасаров є лише пропагандистом та колишнім депутатом Держдуми, а також керівником організації "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". Насправді він та людина, через яку Москва нарощує військовий потенціал.

Відповідальний за зброю

У 2014 році росіянин нібито не обіймав ніяких офіційних посад. Після його депутатства для прикриття агентурної мережі створили некомерційну організацію "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії".

Однак вже тоді він був радником генерального директора ПАТ "НПО "Высокоточные комплексы". Це група компаній, що підпорядковуються держкорпорації "Ростех".



Багдасаров є радником директора компанії / Фото опубліковане 24 Каналом

Компанія розробляє, виробляє та модернізує військову техніку. Найважливіше, що ця структура російської оборонки причетна до створення оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", ЗРК "Панцир С-1", протитанкових ракетних комплексів "Корнет" та багатьох інших. За допомогою цієї зброї російські окупанти вбивають українців.

Багдасаров не під санкціями

Акціонерне товариство потрапило під санкції ЄС, США, Канади, проте це ніяк не заважало багатьом країнам скуповувати в кремлівських терористів продукцію. Багдасаров, судячи з його листування, насамперед опікувався співпрацею з ОАЕ.



Багдасаров досі працює в оборонці / Фото опубліковане 24 Каналом

До речі, в російській оборонці Багдасаров і досі. Він продовжує створювати агентурні зв'язки та користуватися вже існуючими, втручатися у справи інших країн та поширювати тероризм. Обурює те, що росіянин досі не перебуває під санкціями США та ЄС. Багдасаров включений лише в санкційні списки України та Латвії. Таким чином він продовжує свою злочинну діяльність.