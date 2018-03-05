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Відомо, коли передадуть справу Труханова до суду

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Геннадій Труханов
Геннадій Труханов / inforesist.org

У вівторок, 27 лютого, Солом’янський райсуд Києва не задовільнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Про це заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький в інтерв'ю"Інтерфакс-Україна".

Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів справи заводу тяжкого кранобудування "Краян". У 2016 році мерія Одеси придбала у приватної структури будівлю, яка раніше належала заводу за 185 мільйонів гривень. Тоді як сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 мільйонів гривень.

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Максимум в кінці травня я очікую, що це справа Труханова буде в суді. Детективи і прокурори запевнили мене, що цього часу достатньо для її завершення,
– заявив прокурор Назар Холодницький.

За його словами, прокурори будуть оскаржувати рішення суду, яким було відхилено прохання САП про відсторонення Труханова з посади.

"Якби суд обрав для Труханова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, то не було б необхідності звертатися до суду з проханням відсторонення від посади. Коли ми програли суд у міру запобіжного заходу, ми подали клопотання про відсторонення", – повідомив прокурор Назар Холодницький.

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Нагадаємо, Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Держслужбовцю закидають придбання за 185 мільйонів гривень адмінбудівлі Одеського заводу "Краян". 15 лютого у Солом'янському райсуді Києва Труханову обрали запобіжний захід, мера Одеси взяв на поруки нардеп від БПП Дмитро Голубов.

Теги: Новини України Новини Одеси САП Геннадій Труханов Назар Холодницький
Джерело: 24 Канал
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